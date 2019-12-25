Безымянные проезды и дорожные сооружения Петербурга получили наименования

Шесть проездов в Петергофе, а также мост, сквер и путепровод в Петербурге будут узнаваемыми на картах.

Ряд безымянных проездов и несколько дорожных сооружений в Петербурге получили наименования. Соответствующее постановление 26 июня подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе Смольного.

Так проезд в Осиновой Роще от Крутой улицы до Внутреннего кольца в Выборгском районе стал Внешним переулком, сквер у дома №114А по проспекту Стачек будет называться Ленинградским, тоннель под Морским каналом в створе Двинской улице назвали Канонерским. Кроме того, название "Гранитный" получил мост через Оккервиль по Гранитной улице, а наименование Ново-Шафировский получил путепровод через Пискаревский проспект в створе проспектов Непокоренных и Шафировского.

Свои имена получили и несколько безымянных проездов в Петродворцовом районе города. Пролегающий от Заячего проспекта за улицами Садовой и Дмитрия Соловьева проезд стал улицей Андрея Воскресенского, проезд от Бабигонского шоссе до улицы Николая Филина назвали улицей Дениса Долонского, участок от улицы Шахматова до Заячьего проспекта нарекли улицей Дениса Опарина. Также проезд между улицами Дениса Долонского и Андрея Воскресенского получил название "улица Дмитрия Соловьева", участок от Университетского проезда до Заячьего проспекта стал улицей Константина Сомова, а проезд между улицами Шахматова и Дениса Долонского стал улицей Николая Филина.

Ранее мы сообщали, что из-за съемок фильма "Девятаев" перекроют улицу Калинина.

Фото: Piter.TV