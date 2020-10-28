В Смольном объяснили, кто может использовать "Санкт-Петербург" в наименовании своей организации

Получение разрешения состоит из шести этапов.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга разработал брошюру для предпринимателей, которые хотят использовать в своем наименовании название города.

Разрешение на включение в название юрлица наименования "Санкт-Петербург", а также слов или словосочетаний на него основе не требуется органам государственной власти и местного самоуправления, государственным учреждениям и унитарным предприятиям города, иным организациям, участником/акционером/учредителем которого является Петербург. Иным юридическим лицам, как коммерческим, так и некоммерческим, разрешение требуется.

Для получения разрешения требуются как минимум: заявление организации в произвольной форме, заверенные копии учредительных документов организации, выписка из ЕГРН, сформированная налоговым органом за 30 дней до подачи заявление. Также влияет то, какую именно деятельность ведет компания. Так, например, для получения наименования творческому коллективу требуется приложить не менее трех положительных отзывов о каждом мероприятии за 3 года подряд.

Подробнее о процедуре получения разрешения можно узнать здесь.

Фото: Piter.TV