Бизнесу разрешили использовать наименование Петербурга в названиях компаний

Для получения названия нужно будет получить разрешение властей.

Губернатор Александр Беглов разрешил юридическим лицам использовать в названиях своих компаний наименования Санкт-Петербурга, а также слова и словосочетания, образованные на его основа. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В каждом конкретном случае необходимо будет получить рекомендательное разрешение от Законодательного Собрания города и согласие городского правительства. Для этого необходимо подать заявление в комитет по экономической политике и стратегическому планированию Северной столицы. Обязательное условие: компания заявителя или предпринимателя должна находиться в Петербурге.

Сохранить разрешение удастся даже в том случае, если юридическое лицо изменит название или организационно-правовую форму.

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Фото: Piter.TV