Дачу Фридриха Кана в Горской признали объектом культурного наследия

Двухэтажное здание оформлено башней, внутри остались исторические двери, печи и окна.

Дачу Фридриха Кана в историческом районе Петербурга Горская признали выявленным объектом культурного наследия. Соответствующее распоряжение выдал глава КГИОП Сергей Макаров, рассказали в пресс-службе комитета.

Двухэтажная дача с башней и балконом-террасой расположена на Малой Горской улице, здание оформлено декоративным "бургундским крестом", обшито калеванной доской и деревом. В оформлении крыльца дачи использованы фигурные деревянные кронштейны, над которыми имеется навес с кобылками. В здании сохранилась историческая входная дверь, печные дымоходные трубы и оконные проемы с фурнитурой, в интерьере остались двухъярусные печи, неоклассическая и в стиле неоренессанс. Известно, что печи производил Ракколаниокский гончарный завод под Выборгом.

Дачу признали ярким примером дореволюционной дачной застройки и одним из немногих сохранившихся деревянных зданий в этой местности. Построен дом был в начале 1910-х годов, Фридрих Кан был известным петербургским фабрикантом, основавшим переплетную мастерскую и фабрику конторских книг. После революции дача использовалась как многоквартирный жилой дом, затем как база отдыха для почтовых работников. В собственности АО "Почта России" дом находится и сейчас.

Ранее мы писали, что на реставрацию дома Бака на Кирочной собрали более 2 млн рублей.

Фото: пресс-служба КГИОП