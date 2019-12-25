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На реставрацию дома Бака на Кирочной собрали более 2 млн рублей
Сегодня, 17:52
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smirenny

На реставрацию дома Бака на Кирочной собрали более 2 млн рублей

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Собранные деньги пойдут на реставрацию двух парадных тамбуров.

В субботу, 3 октября, стало известно, что фонду сохранения исторического наследия "Внимание" удалось собрать 2 578 493 рубля, сообщили на странице фонда в соцсети. 

Собранные средства пойдут на реставрацию дома Бака на Кирочной улице, а именно на реставрацию двух парадных тамбуров. Проект работ уже разработан и на данный момент проходит согласование в комитете по охране памятников города. Отмечается, что приступить к реставрации планируется в ближайшее время. Также хотят отреставрировать двери дома: часть из них воссоздадут. 

Ранее мы писали, что в Приморском районе пройдет реставрация одной из дач Старой деревни.

Фото: commons.wikimedia.org

Теги: дом бака на кирочной, реставрация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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