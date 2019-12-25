На реставрацию дома Бака на Кирочной собрали более 2 млн рублей

Собранные деньги пойдут на реставрацию двух парадных тамбуров.

В субботу, 3 октября, стало известно, что фонду сохранения исторического наследия "Внимание" удалось собрать 2 578 493 рубля, сообщили на странице фонда в соцсети.

Собранные средства пойдут на реставрацию дома Бака на Кирочной улице, а именно на реставрацию двух парадных тамбуров. Проект работ уже разработан и на данный момент проходит согласование в комитете по охране памятников города. Отмечается, что приступить к реставрации планируется в ближайшее время. Также хотят отреставрировать двери дома: часть из них воссоздадут.

Ранее мы писали, что в Приморском районе пройдет реставрация одной из дач Старой деревни.

Фото: commons.wikimedia.org