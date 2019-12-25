В Приморском районе пройдет реставрация одной из дач Старой деревни

На приведение в порядок фасадов дачи Исаевой выделено 6,59 млн рублей.

В Приморском районе пройдет реставрация фасадов дачи Исаевой – двухэтажного каменного загородного дома, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Закупку, в рамках которой планируется определить обладающего должной квалификацией исполнителя работ, разместило ГБУ санаторий "Трудовые резервы" Минздрава РФ, в ведении которого находится дом.

Предполагается, что работы завершатся до конца 2021 года.

Участок, на котором находится дача Исаевой, построенная в 19-м веке с использованием элементов классицизма, расположен в Старой Деревне. Окна здания обрамлены наличниками. Его юго-западную часть украшает фронтон с картушем в тимпане.

Во время работ все поверхности будут очищены от вековых наслоений краски, им будет возвращен исторический облик. Специалисты отреставрируют фасады, воссоздадут их декоративные элементы. Приведут в должное состояние фронтон. Запланированы работы по замене фигурных элементов водосточных труб.

Сейчас в старом доме находится главный корпус санатория для детей от 4 до 17 лет с заболеваниями кардиологическими и опорно-двигательного аппарата.

Как сообщало ранее Piter.tv, проект реставрации фасадов в прошлом году получил положительное заключение Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России.

Фото: citywalls.ru