Дачу Исаевой в Старой Деревне отреставрируют

Средства на восстановление памятника архитектуры поступят из федерального бюджета.

В Петербурге отреставрируют дачу Е.И. Исаевой. На данный момент специалисты из Главгосэкспертизы России одобрили смету проекта. Известно, что здание располагается на Старой Деревне, на северном берегу Большой Невки. Дом имеет статус региональной ценности и культурного наследия. Он создавался еще в конце XIX века в стиле классицизма.

Генеральным проектировщиком проекта выступит компания "Аллегория". Работники восстановят штукатурную отделку стен фасадов, декоративные элементы, лепнину, а также деревянные карнизы. Поверхность фасадов очистят от загрязнений и краски. Объектам вернут исторический облик. Деньги на реставрацию выделены из федерального бюджета страны.

Напомним, что ранее загородная дача принадлежала супруге директора конторы Московско-Купеческого банка по Петербургу Екатерине Исаевой. После 1956 года там размещались "Трудовые резервы" - санаторий. Сейчас там принимают детей с кардиологическими заболеваниями и проблемами опорно-двигательного аппарата.

Ранее Piter.tv писал о том, что дача Громова в Петербурге готовится "сбросить" строительные леса.

Фото: Piter.tv

