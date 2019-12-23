Среди пассажиров есть маленькие дети.

Днем 23 декабря в петербургском метро произошло ЧП. На станции "Площадь Восстания" неизвестные распылили перцовый баллончик. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, как люди прикрывают носы руками, шарфами и капюшонами. Некоторые из пассажиров кашляют. Среди толпы есть маленькие дети. Очевидцы предположили, что кто-то распылил баллончик на станции ради забавы.

Ранее мы писали, что метрополитен выпустил юбилейные жетоны к 50-летию "Московской".

Видео: Piter.TV