Метрополитен выпустил юбилейные жетоны к 50-летию "Московской"

Станция метро "Московская" открылась 25 декабря.

Станция петербургского метрополитена "Московская" 25 декабря отметит 50-летие со дня открытия. В честь этого события были выпущены юбилейные жетоны. Как сообщила пресс-служба подземки, купить их можно будет в кассах 25 декабря.

В продаже будут жетоны в блистере "Станция метрополитена "Московская". 50 лет", а также жетоны этого вида без блистера (россыпью). Жетоны без блистера стоят также, как обычный жетон, но купить их можно только на "Московской". Жетоны в блистерах стоят немного дороже, но их будут продавать во всех кассах.

Станция метро "Московская" находится между "Звездной" и "Парком Победы". Глубина заложения – 29 метров.

Ранее на станции метро "Девяткино" заметили советские вагоны.

Фото: пресс-служба метрополитена