На станции Парголово маленькому пассажиру дверь электрички зажала руку

Как отметили попутчики пострадавшего, мальчику не более 5 лет.

Накануне, 2 июля, в Парголово на железнодорожной станции маленький мальчик пострадал, когда заходил в вагон электрички. Механическая дверь зажала руку пассажиру. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Поезд продолжать поездку не стал, родители ребенка вызвали скорую помощь. Весь состав ждал прибытия медиков.

Станция Парголово, ребёнку зажало руку дверью, поезд стоит ждёт скорую. Пассажиры побрели своим ходом и на такси. Очевидец

Как отметили попутчики пострадавшего, мальчику не более 5 лет. Информация о состоянии его здоровья выясняется.

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Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург