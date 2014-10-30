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На станции Парголово маленькому пассажиру дверь электрички зажала руку
Сегодня, 9:49
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На станции Парголово маленькому пассажиру дверь электрички зажала руку

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Как отметили попутчики пострадавшего, мальчику не более 5 лет.

Накануне, 2 июля, в Парголово на железнодорожной станции маленький мальчик пострадал, когда заходил в вагон электрички. Механическая дверь зажала руку пассажиру. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург". 

Поезд продолжать поездку не стал, родители ребенка вызвали скорую помощь. Весь состав ждал прибытия медиков. 

Станция Парголово, ребёнку зажало руку дверью, поезд стоит ждёт скорую. Пассажиры побрели своим ходом и на такси.

Очевидец

Как отметили попутчики пострадавшего, мальчику не более 5 лет. Информация о состоянии его здоровья выясняется.

Ранее на Piter.tv: оторвавшееся от троллейбуса колесо ударило мужчину и женщину.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: мальчику зажало руку, парголово, поезд, электричка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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