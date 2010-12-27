Оформление проездных документов будет производиться в билетных кассах.

Во вторник, 23 декабря, стало известно о том, что на станции Ораниенбаум установили новые павильоны. Об этом сообщает "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Отмечается, что на станции будут работать два турникетных павильона.

"Оформление проездных документов будет производиться в билетных кассах, расположенных в здании вокзала и терминале самообслуживания в новом турникетном павильоне № 2", —сказано в сообщении.

Напомним, что в этом месяце на Привокзальной площади в Ломоносове к 1 июня появятся три остановочных павильона.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти запустили бесконтактную оплату проезда в транспорте.

Фото:Википедия