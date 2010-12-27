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На станции Ораниенбаум установили новые павильоны
Сегодня, 17:25
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IRINA_CHALKINA

На станции Ораниенбаум установили новые павильоны

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Оформление проездных документов будет производиться в билетных кассах.

Во вторник, 23 декабря, стало известно о том, что на станции Ораниенбаум установили новые павильоны. Об этом сообщает "Северо-Западная пригородная пассажирская компания". 

Отмечается, что на станции будут работать два турникетных павильона.

"Оформление проездных документов будет производиться в билетных кассах, расположенных в здании вокзала и терминале самообслуживания в новом турникетном павильоне № 2",

—сказано в сообщении.

Напомним, что в этом месяце на Привокзальной площади в Ломоносове к 1 июня появятся три остановочных павильона.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленобласти запустили бесконтактную оплату проезда в транспорте.

Фото:Википедия

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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