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В Ленобласти запустили бесконтактную оплату проезда в транспорте
Сегодня, 16:36
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IRINA_CHALKINA

В Ленобласти запустили бесконтактную оплату проезда в транспорте

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Пассажиры теперь смогут оплатить проезд c помощью смартфонов, "умных" часов и банковских карт с опцией безналичной оплаты.

Во вторник, 23 декабря, стало известно о том, что в Ленобласти запустили бесконтактную оплату проезда в транспорте. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

В пресс0слубе отметили, что пока такая система действует на маршрутах № 401 Сосновый Бор — станция метро "Автово" и № 402 Сосновый Бор — станция метро "Парнас". Пассажиры смогут оплатить проезд c помощью смартфонов, "умных" часов и банковскими картами.

Также в этом общественном транспорте действует "подорожник".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге молодого человека ранили из-за отказа оплатить проезд в автобусе.

Фото:Piter.TV

Теги: новости ленобласти, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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