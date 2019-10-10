На станции "Невский проспект" собаке зажевало лапку

Животному потребуется помощь ветеринара.

В четверг, 10 октября, на станции "Невский проспект" произошел ужасный инцидент. Собаке зажевало лапку. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как оказалось, вначале хозяйка опустила собаку на ступеньки эскалатора, спустя несколько минут лапа животного оказалась в гребенке. Несчастному хвостатому пытались помочь прохожие. От "железных оков" пса освободили сотрудники метрополитена.

Собака выжила. Более того, псу удалось сохранить лапу. Животному потребуется помощь ветеринара.

Станция работает в штатном режиме.

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Фото:pixabay