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На станции "Невский проспект" собаке зажевало лапку
Сегодня, 17:53
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IRINA_CHALKINA

На станции "Невский проспект" собаке зажевало лапку

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Животному потребуется помощь ветеринара.

В четверг, 10 октября, на станции "Невский проспект" произошел ужасный инцидент. Собаке зажевало лапку. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Как оказалось, вначале хозяйка опустила собаку на ступеньки эскалатора, спустя несколько минут лапа животного оказалась в гребенке. Несчастному хвостатому пытались помочь прохожие. От "железных оков" пса освободили сотрудники метрополитена. 

Собака выжила. Более того, псу удалось сохранить лапу. Животному потребуется помощь ветеринара. 

Станция работает в штатном режиме. 

Ранее мы сообщали о том, что в Бийске женщина жестоко и цинично убила свою 11-месячную дочь.

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество, происшествия, собака пострадала в метро спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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