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В Бийске женщина жестоко и цинично убила свою 11-месячную дочь

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Женщина спокойно призналась, что девочка ей мешала жить в свое удовольствие.

В Бийске в кратчайшие сроки завершено расследование уголовного дела о жестоком и циничном убийстве 11-месячной девочки родной матерью.

Следствие установило, что 26-летняя женщина, которая вела асоциальный образ жизни и злоупотребляла алкоголем, пришла с дочерью ночью 28 июля 2019 года домой. Ребенок плакал и не мог успокоиться. Рассвирепевшая пьяная женщина ударила ребенка по голове, а затем взяла малышку за ноги и ударила дочь об стену. После содеянного женщина ушла спать. 

Ребенок скончался от травмы головы и кровоизлияния в мозг. Проснувшись утром, женщина увидела мертвую дочь, положила тело в полиэтиленовый пакет и бросила в подъезде одного из домов города. Тело было обнаружено жильцами этого подъезда, которые и вызвали полицию.

Женщина после убийства скрылась, но ее довольно быстро нашли и арестовали. На допросе женщина спокойно призналась, что убила дочь, так как та отнимала много сил и времени, тем самым мешая ей жить в свое удовольствие.

На данный момент следствие собрало достаточную доказательную базу и дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Рixabay

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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