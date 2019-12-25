Ограничения наступят 10 февраля.

Во вторник, 4 февраля, стало известно о том, что вход на станцию "Кировский завод" ограничит ремонт эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Метрополитен Петербурга просит горожан и гостей Северной столицы заранее планировать маршруты поездов. Известно о том, что ограничения наступят 10 февраля. Спустится на станцию нельзя будет по рабочим дням с 17-00 до 18-00 часов.

Отмечается, что один из подъемников на "Кировском заводе" ремонтировали год назад.

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