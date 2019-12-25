На станции "Горный институт" обустраивают платформы

В субботу вечером, 5 июня, стало известно, что на строящейся станции петербургского метро "Горный институт" рабочие уже приступили к установке платформ. Об этом сообщили в группе "Петербургский метрополитен" в социальной сети "Вконтакте".
В комментарии к посту авторы рассказали на каком этапе сейчас находится строительство.
В левом станционном тоннеле (тоннеле по 1 пути) залита часть подпорной стены, сверху будет залито перекрытие.
- говорится в сообщении.
Также они отметили, что уже в 2024 году по вестибюлю смогут пройти первые пассажиры.
Недавно мы писали, что в Петербурге решили модернизировать и заменить составы в метро. В планах – обновить более тысячи вагонов.
Фото: Вконтакте / Петербургский метрополитен
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