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На станции "Горный институт" обустраивают платформы
Вчера, 19:36
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romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На станции "Горный институт" обустраивают платформы

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Уже в 2024 году по вестибюлю смогут пройти первые пассажиры.

В субботу вечером, 5 июня, стало известно, что на строящейся станции петербургского метро "Горный институт" рабочие уже приступили к установке платформ. Об этом сообщили в группе "Петербургский метрополитен" в социальной сети "Вконтакте".

В комментарии к посту авторы рассказали на каком этапе сейчас находится строительство.

В левом станционном тоннеле (тоннеле по 1 пути) залита часть подпорной стены, сверху будет залито перекрытие.

- говорится в сообщении. 

Также они отметили, что уже в 2024 году по вестибюлю смогут пройти первые пассажиры.

Недавно мы писали, что в Петербурге решили модернизировать и заменить составы в метро. В планах – обновить более тысячи вагонов.

Фото: Вконтакте / Петербургский метрополитен

Теги: метро, станция горный институт, строительство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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