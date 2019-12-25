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В Петербурге хотят обновить более тысячи вагонов метро
Сегодня, 11:11
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В Петербурге хотят обновить более тысячи вагонов метро

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Первый зампред комтранса рассказал, поставки выверены до 2024 года.

В Петербурге решили модернизировать и заменить составы в метро. В планах – обновить более тысячи вагонов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Мы хотим быть драйвером технологического развития и не будем довольствоваться тем, что есть на рынке. 

Валентин Енокаев,  первый зампред комтранса

Енокаев отметил, что поставки выверены до 2024 года, после этого запупка будет "оттачиваться".

До 2032 года в Петербурге хотят построить 8 новых станций метро.

Фото: Piter.tv

Теги: вагоны, метро
Категории: Происшествия, Лента новостей,

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