В Петербурге хотят обновить более тысячи вагонов метро

Первый зампред комтранса рассказал, поставки выверены до 2024 года.

В Петербурге решили модернизировать и заменить составы в метро. В планах – обновить более тысячи вагонов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.

Мы хотим быть драйвером технологического развития и не будем довольствоваться тем, что есть на рынке. Валентин Енокаев, первый зампред комтранса

Енокаев отметил, что поставки выверены до 2024 года, после этого запупка будет "оттачиваться".

До 2032 года в Петербурге хотят построить 8 новых станций метро.

Фото: Piter.tv