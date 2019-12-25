В Петербурге хотят обновить более тысячи вагонов метро

В Петербурге решили модернизировать и заменить составы в метро. В планах – обновить более тысячи вагонов. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту.
Мы хотим быть драйвером технологического развития и не будем довольствоваться тем, что есть на рынке.
Валентин Енокаев, первый зампред комтранса
Енокаев отметил, что поставки выверены до 2024 года, после этого запупка будет "оттачиваться".
До 2032 года в Петербурге хотят построить 8 новых станций метро.
Фото: Piter.tv
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