Смольный выбрал подрядчика для проектирования эскалаторов на станции метро "Электросила"

В Петербурге подвели итоги конкурса на разработку проектной документации по объекту "Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. "Электросила"". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.
Заявку на участие подала лишь одна компания - ЗАО "Институт "Трансэкопроект"". Изначальная маскимальная цена контракта составляла 24,34 млн рублей, подрядчик снизил цену на 40 тысяч рублей.
Проект должен быть готов к 15 июня 2020 года. Проектировщики должны предложить вариант реконструкции наклонного хода станции, в том числе обновление инженерных и водоотводных систем. Также требуется заменить три старых эскалатора на четыре новых. Так в проект должны быть включены реставрационные работы вестибюля.
Подрядчик помимо проекта должен составить календарный план выполнения работ и определить дату их окончания.
"Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары" введут в работу к 1 сентября.
Фото: Piter.tv
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