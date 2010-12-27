Смольный выбрал подрядчика для проектирования эскалаторов на станции метро "Электросила"

Вместо трех старых должны появиться четыре новых эскалатора.

В Петербурге подвели итоги конкурса на разработку проектной документации по объекту "Полная замена эскалаторов с частичной заменой конструкций наклонного хода и вестибюля ст. "Электросила"". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Заявку на участие подала лишь одна компания - ЗАО "Институт "Трансэкопроект"". Изначальная маскимальная цена контракта составляла 24,34 млн рублей, подрядчик снизил цену на 40 тысяч рублей.

Проект должен быть готов к 15 июня 2020 года. Проектировщики должны предложить вариант реконструкции наклонного хода станции, в том числе обновление инженерных и водоотводных систем. Также требуется заменить три старых эскалатора на четыре новых. Так в проект должны быть включены реставрационные работы вестибюля.

Подрядчик помимо проекта должен составить календарный план выполнения работ и определить дату их окончания.

"Проспект Славы", "Дунайскую" и "Шушары" введут в работу к 1 сентября.

Фото: Piter.tv​​​​​​​