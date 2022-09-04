На станции "Автово" от работников метро по рельсам убегал пассажир

В "догонялках" участвовали пять сотрудников подземки.

Накануне, 3 сентября, на станции метро "Автово" пассажир решил побегать по рельсам. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Мужчина громко кричал и ругался. На помощь любителю экстрима пришли сотрудники метро, но в подмоге горожанин не нуждался. Он начал убегать от сотрудников подземки. Пассажира ловили 5 человек. Поднять его на безопасную территорию все-таки удалось.

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Видео: Telegram / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург