В Петербурге задержали топ-менеджера из Казахстана, подозреваемого в краже 11 млрд

Сейчас мужчина находится под стражей.

Накануне, 2 сентября, в Петербурге стражи порядка задержали топ-менеджера из Казахстана, который подозревается в краже имущества компании АО "First Heartland Jusan Bank".

По информации Piter.tv, мужчина работал в указанной фирме с 2013 по 2021 гг. За это время он украл 11,3 млрд рублей. Год назад мужчина скрылся. Его разыскивали правоохранители.

Задержанного передали Департаменту экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Сейчас он находится под стражей.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали школьника, который обманул пенсионерок на 6,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv