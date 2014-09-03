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В Петербурге задержали топ-менеджера из Казахстана, подозреваемого в краже 11 млрд
Сегодня, 20:11
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В Петербурге задержали топ-менеджера из Казахстана, подозреваемого в краже 11 млрд

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Сейчас мужчина находится под стражей.

Накануне, 2 сентября, в Петербурге стражи порядка задержали топ-менеджера из Казахстана, который подозревается в краже имущества компании АО "First Heartland Jusan Bank". 

По информации Piter.tv, мужчина работал в указанной фирме с  2013 по 2021 гг. За это время он украл 11,3 млрд рублей. Год назад мужчина скрылся. Его разыскивали правоохранители. 

Задержанного передали Департаменту экономических расследований по Восточно-Казахстанской области Республики Казахстан. Сейчас он находится под стражей.

Ранее на Piter.tv: полицейские задержали школьника, который обманул пенсионерок на 6,3 млн рублей.

Фото: Piter.tv

Теги: менеджер-вор, полиция, розыск, следователи
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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