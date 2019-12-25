На стадионе “Спартак” в Зеленогорске заканчивается подготовка к ЕВРО-2020

Стадион “Спартак” начал свою работу накануне Чемпионата мира по футболу-2018.

На стадионе "Спартак" в Зеленогорске заканчивается подготовка к Чемпионату Европы по футболу-2020. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках рабочего объезда Курортного района.

Одной из тренировочных баз Чемпионата станет стадион "Спартак" в Зеленогорске. Он отвечает всем международным стандартам. Здесь будет тренироваться национальная сборная Финляндии. Заключено соответствующе соглашение с УЕФА отметил глава города.

Стадион "Спартак" начал свою работу накануне Чемпионата мира по футболу-2018. В стадионе были построены два корпуса, футбольное поле с натуральным газоном, электроподогревом и автополивом. Также оборудованы освещение и трибуны на 500 мест, из них 10 мест для маломобильных граждан. Беглов отметил, что на стадионе тренировалась Сборная Англии, которая была в восторге от площадки.

На данный момент стадион готовится к ЕВРО-2020, ремонтируются кровля и помещения. В этом году по программе "Наследие" синтетической нитью планируют укрепить покрытие футбольного поля стадиона. Новшества позволят увеличить время тренировок и чаще проводить товарищеские матчи.

Ранее мы писали, что на матчи Евро-2020 допустят 50% зрителей.

Фото: gov.spb.ru