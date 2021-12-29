На стадионе СКА начался монтаж кровли

Окончание работ по монтажу металлоконструкций купола арены планируется весной 2023 года.

Начался монтаж кровли будущего хоккейного стадиона, построенного на месте СКК "Петербургский". Об этом сообщает пресс-служба "СКА Арены".

Первую металлическую ферму основного купола кровли подняли на отметку свыше 35 метров. Вес конструкции равен 140 тоннам, а пролёт составляет 113,5 метров. Таких ферм запланировано всего 20. Окончание работ по монтажу металлоконструкций купола арены планируется весной 2023 года. Общий вес кровли составляет более 5 тысяч тонн.

В 2023 году на "СКА Арене" планируется провести чемпионат мира по хоккею.

В конце ноября 2021 года гендиректором ООО "СКА Арена" назначили политика и спортсмена Дмитрия Сватковского.

Видео: ВКонтакте / Ледовый дворец СКА (СКА АРЕНА)