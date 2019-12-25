Гендиректором ООО "СКА Арена" назначили политика и спортсмена Дмитрия Сватковского

В 2000 году Сватковский завоевал в Сиднее золотую медаль на Олимпийских Играх.

Российского политика и спортсмена Дмитрий Сватовского назначили генеральным директором ООО "СКА Арена". Назначение объяснили переходом к новой фазе строительства. Информацию Piter.TV подтвердили в пресс-службе компании.

Отмечается, что Дмитрий Сватовский обладает значительным опытом на руководящих должностях, в частности, в области строительства и ввода в эксплуатацию сложных олимпийских объектов и подготовки спортивных мероприятий международного уровня.

Дмитрий Сватовский является чемпионом Олимпийских Игр 2000 года по современному пятиборью, Заслуженным мастером спорта СССР. Был депутатом Госдумы прошлого созыва.

Напомним, в 2023 году Ледовая арена примет Чемпионат мира по хоккею. Сейчас завершаются монолитные работы. На стройке трудится 2791 человек.

Фото: ВКонтакте / Дмитрий Сватковский, СКА Арена