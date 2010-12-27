Турнир посвящен 25-летию создания региональной службы специального назначения УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "ГРАД".

Вчера, 9 августа, на стадионе "Коломяги-спорт" прошел турнир по мини-футболу. Его посвятили созданию региональной службы специального назначения УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области "ГРАД". Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В соревнованиях приняли участие сборные УФСБ по СПБ и Ленобласти (2 место), сборная "ГРАД-Динамо" (1 место) и сборная ветеранов футбольного клуба "Зенит"(3 место).



12 августа службе "ГРАД" исполняется 25 лет. Спецназ "ГРАД" - одно из самых подготовленных антитерорристических подразделений РФ. Многие сотрудники "ГРАДа" имеют государственные награды за боевые заслуги.

Ранее Сергей Семак прокомментировал разгром "Зенита" от минского "Динамо".

Фото: пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.