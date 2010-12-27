Сергей Семак прокомментировал разгром "Зенита" от минского "Динамо"

У команды есть шанс отыграться через неделю.

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал игру собственных воспитанников, завершившуюся с разгромным счетом. Напомним, что накануне вечером "сине-бело-голубые" проиграли минской команде "Динамо" 4:0 в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Очень сложно и неприятно сложился первый тайм. Во втором тайме играли лучше. Нужно было, конечно, забивать, но, к сожалению, не забили и еще пропустили. Футбол интересен тем, что может случиться всякое. делится тренер впечатлениями от игры

Напомним, что следующая игра состоится на стадионе "Петровский". Соперником "Зенита" будет то же "Динамо". Болельщики надеются на ответный матч. Команде необходимо забить минимум пять голов и не пропустить в ворота ни одного.

Обидное поражение. У нас есть неделя для подготовки к ответному матчу: вернуться в игру сложно, но возможно. Стандарты сегодня действительно подкачали, причем и в атаке, и в обороне, поскольку много пропустили после них. добавил спикер

Фото: Вконтакте/ФК "Зенит"