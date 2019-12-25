Соцсети опубликовали аудиозапись, сделанную во время апрельского совещания чиновников в Липецкой области.

На совещании с губернатором россиян назвали гопниками и слабыми умом. Об этом сообщили журналисты в Telegram-канале "Подъем". Они опубликовали аудиозапись общения главы Липецкой области Игоря Артамонова с местными коллегами.

По словам журналистов, совещание проводилось еще в начале апреля. На нем чиновники обсуждали методы дезинфекции общественных территорий. Речь также шла об использовании специальной технологии, которая действует по принципу тумана. Этот метод очистки пространства позволяет охватить большую площадь. Глава региона предложил использовать данную технологию в местах массового скопления населения. В пример он привел рыночные площади.

Вот эта страшная штука должна способствовать разгону людей, [чтобы они думали]: "ай-ай, ой-ой, сейчас нас, как клещей, потравят заявил спикер во время совещания (предположительно, губернатор Липецкой области)

В ответ на это одна из собеседниц губернатора предложила дезинфицировать "туманом" набережную. Она отметила, что "у нас на набережной постоянно тусуются, как Анатолий Владимирович их назвал, гопники". Чиновники также назвали жителей, которые не соблюдают режим самоизоляции "слабыми умом".

В Липецке задержали сбежавшего с коронавирусом пациента НИИ им. Вредена в Петербурге.