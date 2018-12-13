Смольный: на содержание соцобъектов тратится 40% бюджета Петербурга

В ЗакСе члены местного правительства дали ежегодный отчет о проделанной работе и ближайших планах.

На заседании ЗакСа 15 мая чиновники и депутаты обсудили ежегодный отчет о деятельности Смольного. Согласно предоставленным данным, на социальную поддержку населения Правительство тратит 21 процент всех расходов или 40 процентов от городского бюджета. В прошлом году сумма составила 136 миллиардов.

Отметим, что за последние шесть лет расходы н содержание государственных учреждений возросли почти на десять процентов. На данный момент чиновники собираются привлекать частные инвестиции, помогать малому и среднему бизнесу и создавать условия для развития технологических предприятий.

Среди ближайших целей - увеличение доходов по меньшей мере для 800 локальных производств в течение пяти лет.

Ранее Piter.tv писал о том, что ЗакС не стал убирать открепительные удостоверения на выборах в МО.

Фото: Piter.tv