ЗакС не стал убирать открепительные удостоверения на выборах в МО

Депутаты не стали отнимать у петербуржцев право на открепительное удостоверение.

Петербургские парламентарии решили не менять законопроект по открепительным удостоверениям на муниципальных выборах. Ранее поправки, связанные с отменой данной возможности, предлагал внести депутат Алексей Ковалев. Спикер обратил внимание на то, что все избирательные участки находятся в пешей доступности для горожан, поэтому добраться до них не должно составлять труда.

Давать такую возможность в пределах округа нецелесообразно. Наша поправка освящена тому, чтобы такого рода право не предоставлять. Зачем это нужно, если человек не может дойти от одной школы до другой. Это странно объясняет свою позицию спикер

Коллега по ЗакСу Денис Четырбок заметил, что нельзя отнимать у петербуржцев законное право. Он также назвал инициативу "драконовской".

Среди рассматриваемых законопроектов, касающихся местных выборов также рассмотрено предложение об увеличении денежных средств на проведение избирательной кампании кандидатов до одного миллиона рублей. "За" проголосовало 40 человек.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Фонде капитального ремонта Ленобласти прокомментировали ситуацию с падением камней со строительных лесов на улице Димитрова.

Фото: Piter.tv