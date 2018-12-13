В Фонде капитального ремонта Ленобласти прокомментировали ситуацию с падением камней со строительных лесов на улице Димитрова

Корреспондент Piter.TV связался с Фондом капитального ремонта Ленинградской области, чтобы узнать подробнее об инциденте.

Вчера, 14 мая, в одной из городских групп соцсети "ВКонтакте" житель Выборга пожаловался, что со строительных лесов на улице Димитрова отлетают камни.

Так, по его словам, один из камней попал в лобовое стекло автомобиля.

Корреспондент Piter.TV связался с Фондом капитального ремонта Ленинградской области, чтобы узнать подробнее об инциденте.

К нам не поступало подобных жалоб с улицы Димитрова. На подобные проблемы никогда никто не жаловался. сообщил источник в Фонде капитального ремонта Ленинградской области

Он также добавил, что если кусок камня прилетел с дома, который находится на реставрации, то об этом необходимо сообщить в Фонд. Если же это произошло с фасада здания, который ждет своей очереди на реставрацию, то в таком случае необходимо сообщить в городскую администрацию.