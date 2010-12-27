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Петербургские стадионы отремонтируют за 100 млн рублей
Сегодня, 14:38
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Rybka123
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Петербургские стадионы отремонтируют за 100 млн рублей

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Законопроект в скором времени рассмотрят в Законодательном Собрании

Администрация Санкт-Петербурга планирует выделить на ремонт пришкольных стадионов 107 миллионов рублей. Законопроект об этом подписал врио губернатора Александр Беглов и теперь его рассмотрят в Законодательном Собрании 21 ноября.

Вопрос содержания пришкольных спортивных стадионов подняли в конце прошлого года парламентарии Михаил Барышников и Денис Четырбок. В данный момент ремонт необходимо провести в 190 школах Санкт-Петербурга.  Для реализации всех проектов потребуется около миллиарда рублей.

Помимо выделения средств, Беглов рассказал, что готовится проект  постановления, в котором расписан комплекс мероприятий по приведению в порядок спортивных стадионов.

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Фото: pixabay.com

Теги: беглов , ремонт стадионов
Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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