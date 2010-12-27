Съемки фильма "Дылда" закроют движение в двух районах Петербурга

Также автомобилистам запретят парковку на некоторых участках города.

В Петроградском и Центральном районах Петербурга ожидается ограничение движения из-за съемок художественного фильма "Дылда". О данных мерах предупредили представители пресс-службы Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничения будут действовать с 6 часов утра 16 ноября и будут сняты в 22 часа 17 ноября. В данный промежуток времени водители не смогут проехать от Херсонской улицы до Конного переулка, а также на участке от Бакунина и до Исполкомской улицы.

С 3 часов утра по 22 часа вечера 18 ноября будет перекрыт проезд по улице Чапаева, начиная от Куйбышева и заканчивая Большой Посадской улицей. Также движение временно запретят по проспекту Котовского до пересечения с улицей Мира.

Напомним, что за октябрь Жилищная инспекция выявила 960 нарушений в работе ЖКУ.

Фото: Piter.tv