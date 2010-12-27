За октябрь Жилищная инспекция выявила 960 нарушений в работе ЖКУ

В ближайшее время все проблемы будут исправлены.

В Жилищной инспекции рассказали о 960 нарушениях, которые специалисты выявили за октябрь в Петербурге. По данным пресс-службы организации, сотрудники провели 1636 проверок. По итогам мероприятий были вынесено 364 административных предписания об устранении недочетов. В частности, этим займутся местные ЖКС и ТСЖ.

За отчетный период по результатам рассмотрения дел об административных правонарушениях вынесено постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 16 272,3 тысяч рублей заявили представители ГЖИ

Напомним, что ранее Piter.tv писал о том, что КИО закупит 483 квартиры для нуждающихся петербуржцев.

Фото: Piter.tv