КИО закупит 483 квартиры для нуждающихся петербуржцев

Контракт подписан со строительной компанией ООО "ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад".

Комитет имущественных отношений (КИО) подписал контракт со строительной компанией ООО "ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад" на приобретение квартир для петербуржцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

В рамках контракта будет закуплено 483 квартиры на сумму 2,3 млрд рублей. Общая площадь жилья, которое предоставят нуждающимся, составит 30 тысяч квадратных метров. Квартиры будут приобретаться в многоквартирных домах, срок сдачи которых в 2019 году. Передача первого жилья собственникам состоится в 2020 году. Распределением займется Жилищный комитет.

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