На содержание "Скандинавии" и "Магистральной" выделено почти 180 млн руб

Речь идет о 2021-2022 годах.

ФКУ "Управление федеральных автодорог "Северо-Запад" имени Смирнова" разместило закупку. Ее цель – определить подрядчика, который будет выполнять работы по содержанию двух трасс. Это "Скандинавия" (от Петербурга до границы с Суоми) и "Магистральная" (Всеволожский и Выборгский районы).

На эти нужды выделено 179 миллионов рублей. Как следует из документации к закупке, речь идет о 2021 и 2022 годах.

Заявки от потенциальных подрядчиков ФКУ принимает до 5 августа.

"Скандинавия" - федеральная дорога, обеспечивающей практически единственный полноценный выход Северо-Запада России в Европу, страны Балтики. С начала 21-го века интенсивность движения в этом направлении увеличилась в 3 раза.

Как сообщало ранее Delovoe.tv, Ленобласть разместила три крупных закупки на ремонт дорог в Выборгском районе.

Фото: krti.gov.spb.ru