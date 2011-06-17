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На новых смартфонах Honor появятся сервисы Google
Сегодня, 12:05
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shuwioll

На новых смартфонах Honor появятся сервисы Google

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Речь идет про смартфоны семейства Honor 50.

Представитель подразделения Honor в Германии в социальной сети Twitter написал, что смартфоны семейства Honor 50 получат полноценную поддержку сервисов Google. Ранее стало известно, что смартфоны этой линейки представят в июне этого года. Об этом заявил исполнительный директор Honor Чжао Мин.  

Напомним, что из-за санкций США Huawei лишилась возможности сотрудничества со многими производителями аппаратного и программного обеспечения. В списке оказался и Google. В свою очередь Honor принадлежал компании Huawei. Однако в 2020 году суббренд Honor выделили в отдельную компанию.

Затем в Honor заявили о возобновлении сотрудничества с Intel, Qualcomm и другими поставщиками микросхем из США. 

Фото: pixabay 

Теги: honor, санкции сша, сервисы google
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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