На новых смартфонах Honor появятся сервисы Google

Речь идет про смартфоны семейства Honor 50.

Представитель подразделения Honor в Германии в социальной сети Twitter написал, что смартфоны семейства Honor 50 получат полноценную поддержку сервисов Google. Ранее стало известно, что смартфоны этой линейки представят в июне этого года. Об этом заявил исполнительный директор Honor Чжао Мин.

Напомним, что из-за санкций США Huawei лишилась возможности сотрудничества со многими производителями аппаратного и программного обеспечения. В списке оказался и Google. В свою очередь Honor принадлежал компании Huawei. Однако в 2020 году суббренд Honor выделили в отдельную компанию.

Затем в Honor заявили о возобновлении сотрудничества с Intel, Qualcomm и другими поставщиками микросхем из США.

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