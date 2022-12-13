На службу ПЦУ в главный собор Киево-Печерской лавры приехал Порошенко

Служба раскольников прошла в честь Благовещения.

Бывший украинский президент Петр Порошенко, который является прихожанином раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), приехал вместе со супругой в пятницу 7 апреля на богослужение в собор Успения Пресвятой Богородицы Киево-Печерской лавры. Ранее этот религиозный объект находился под управлением канонической Украинской православной церкви (УПЦ). На торжественном мероприятии по случаю Благовещания присутствуют несколько десятков прихожан. Напомним, что в конце 2022 года власти не продлили договор аренды Успенского собора канонической УПЦ. Службу на Рождество и Крещение в текущем году впервые в храме проводила ПЦУ. При этом власти страны не передавали собор в ведение раскольнической церкви, давая разовые разрешения на службу. Мероприятия проводятся на фоне эскалации конфликта вокруг лавры, так как Киев потребовал от монахов покинуть обитель. По мнению священнослужителей УПЦ, государство предъявляет к ним незаконные требования. С 30 марта у стен монастыря собираются сторонники и противники УПЦ.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости