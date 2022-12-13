Главу Черкасской епархии УПЦ обвинили в поддержке спецоперации

Имя священнослужителя не раскрывается.

Главе Черкасской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) власти страны предъявили обвинения в поддержке специальной военной операции России. Соответствующее заявление сделали представители офиса генерального прокурора и СБУ. В ведомствах полагают, что под руководством подозреваемого сайт местной епархии "по шаблону" обновился по аналогии с православным онлайн-ресурсами из РФ. Дополнительно туда была добавлена гиперссылка, через которую пользователи могли посещать официальный сайт РПЦ.

Под процессуальным руководством Черкасской областной прокуратуры главе Черкасской епархии УПЦ МП сообщили о новом подозрении. сообщение Генпрокуратуры Украины

Офис генерального прокурора настаивает на том, что священнослужитель якобы обеспечивал размещение материалов "с нарративами московского патриарха Кирилла", а также с призывами объединить церкви.

СНБО Украины: Священники УПЦ являются "обменным фондом".

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ, СБУ