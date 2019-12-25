На слёте коллекционеров в Петербурге мужчина украл военные знаки отличия

Сумма ущерба устанавливается.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 14 марта в полицию с заявлением обратился мужчина.

Он сообщил, что в СК "Юбилейный", где проходил слёт коллекционеров "Невские клады", вор похитил военные знаки отличия.

По словам мужчины, со стола пропала планшетка с полковыми знаками Польши, венгерские "отличники", советские "ромбики".

Сумма ущерба сейчас устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге умер коллекционер Валентин Носкин.

Фото: Pixabay