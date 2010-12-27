На следующей неделе состоится триатлон "VyborgTriSprint"

Триатлон стартует в Выборге в восьмой раз.

Уже в следующее воскресенье, 26 августа, в Выборге в восьмой раз пройдет старт по триатлону. Об этом сообщается на сайте организаторов.

Триатлон стартует на полужелезной дистанции (1,9 км плавания, 90 км велогонки и 21,1 км бега) и дистанции спринт (750 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега). Для тех, кто хочет попробовать себя только в плавании, предоставится такая возможность. В этот же день пройдут заплывы вокруг Выборгского замка (1,9 км и 3,8км).

Старт и финиш триатлона будут находиться в Выборгском замке, плавательный этап пройдет в акватории Выборгского залива, велоэтап - по улицам города и скоростной трассе за пределами Выборга, побегут же участники по территории старого города, то есть по средневековой брусчатке. Именно поэтому данный этап называют Hard Half Triathlon (тяжелая полужелезная дистанция).

Ранее мы сообщали, что в Выборге прошел прошел традиционный спортивный праздник "Фаворит" и кинофестиваль".

Фото: Tour De Vyborg/ВК





