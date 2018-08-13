В Выборге прошел прошел традиционный спортивный праздник "Фаворит" и кинофестиваль"

Праздник посвящен Всероссийскому Дню физкультурника.

В субботу, 11 августа, на стадионе "Авангард" прошел традиционный спортивный праздник "Фаворит" и кинофестиваль". Он был посвящен Всероссийскому Дню физкультурника. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Не секрет, что в спорте проявляются характер и выдержка. Как правило, те, кто с детства увлечен физкультурой и спортом, достигают высоких результатов. Александр Петров, депутат МО "Город Выборг", председатель общественного объединения "Фаворит-Выборг"

Во время торжественной части наградили лучших спортсменов, тренеров и работников СШОР "Фаворит". Они получили грамоты и благодарности от Минспорта РФ, областного комитета по физической культуре и спорту, администрации Выборгского района.

После вручения благодарностей началась "Зарядка с Чемпионом", с заслуженным мастером спорта России, двукратным Паралимпийский чемпионом Алексеем Тумаковым, восьмикратным чемпионом мира по джиу-джитсу Павлом Коржавым и др. Также в этот день сдавали нормы ГТО, соревновались в волейболе, футболе, теннисе, и в тайском боксе.

Вечером прошел матч чемпионата Ленинградской области по футболу среди мужчин. Фаворит (Выборг) одержал победу над командой "Новое Девяткино" (Всеволожский район) со счетом 3:1.

Ранее мы сообщали, что Всеволожский район выиграл региональный этап Всероссийского фестиваля дворового спорта.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО