Всеволожский район выиграл региональный этап Всероссийского фестиваля дворового спорта

Второе место завоевали спортсмены Гатчинского района, награду за третье место увезла сборная Приозерского района.

На выходных состоялся региональный этап "Всероссийского фестиваля дворовых и национальных видов спорта". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В состязаниях приняли участие команды из 10 муниципальных округов Ленобласти, команда Тихвинской епархии и команда администрации Ломоносовского района, на территории которого проходили соревнования.

Также все желающие могли попробовать себя в традиционных национальных играх. Ингерманландские финны приглашали всех сыграть в финские городки и пометать сапог. Также была представлена выставка предметов культуры разных народов.

В нашей области развитию массового спорта сегодня придаётся особое значение. Создание объектов спортивной инфраструктуры, доступных всем жителям, является для нас одним из ведущих приоритетов. Александра Дрозденко, губернатор Ленобласти

Лениградская область входит в пятерку лучших регинов, где развивают дворовый спорт. Уже 5 лет проводятся данные соревнования и в этом году Всеволожский район 23-25 августа будет представлять 47 регион на lll Всероссийском фестивале.

Ранее мы сообщали, что Ленобласть объявила 2019 годом здорового образа жизни.

Фото: "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Ленинградская область/ ВК