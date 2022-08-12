Физкультурникам, тренирующим во дворах, хотят поднять зарплату

Они относятся к бюджетникам, но не попали в категорию тех, кому поднимали зарплаты.

Председатель профильной комиссии по физкультуре и спорту ЗакСа Антон Соловьев предлагает поднять зарплату тренерам, которые занимаются с населением во дворах. Как отметил депутат в интервью "Петербургскому дневнику", он уже обсудил этот вопрос с министром спорта Олегом Матицыным.

Петербургский парламентарий считает, что в федеральный закон стоит включить понятие "физическая культура по месту жительства".

Есть такая профессия в едином квалификационном справочнике, как "инструктор по работе с населением". Эти ставки есть в каждом муниципальном образовании страны. В Петербурге на ставку принимаются люди с высшим образованием. Они должны знать антитеррористическое, антинаркотическое законодательства, приемы первой помощи, но их зарплата при этом низкая. Антон Соловьев.

Когда бюджетникам поднимали зарплаты, они не попали в эту категорию граждан, потому что такого понятия, как "физкультура по месту жительства". При этом такой тренер работает 24 часа на улице и 16 методических часов и получает зарплату по ставке ниже прожиточного минимума.

Фото: Piter.tv