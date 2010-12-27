Ленобласть объявила 2019 годом здорового образа жизни

Нынешний год посвящен туризму.

2019 год пройдет в Ленинградской области под эгидой здорового образа жизни. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

О таком решении рассказал Александр Дрозденко на совещании с главами исполнительных органов власти в доме правительства.

В следующем году мы планируем особое внимание уделить пропаганде здорового образа жизни, регулярной диспансеризации, правильного питания и отказа от вредных привычек. Александр Дрозденко, глава региона

Также, в области продолжат строить новые спортивные объекты для различных категорий граждан.

Нынешний, 2018 год посвящен туризму. В области активно проходили фестивали, праздники, слеты и многое другое. Ранее мы уже сообщали, что завтра в Кингисеппском районе откроется региональный спортивно-туристский слет молодежи.

Фото: pixabay.com