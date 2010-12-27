Завтра в Кингисеппском районе откроется региональный спортивно-туристский слет молодежи

На слет приедут более 500 человек со всех районов Ленинградской области.

Завтра, 7 августа на территории образовательного центра "Россонь" в Кингисеппском районе начнется региональный споривно-туристский слет молодежи. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

В масштабном спортивно-туристского слете примут участие более 500 человек со всех районов Ленобласти. Помимо спортивных состязаний и мероприятий, рассчитанных на изучение и совершенствование техники спортивного туризма, для участников будут проходить различные интеллектуальные квесты и давать им креативные задания.

Ранее мы сообщали, что уроженка Ленобласти взяла золото на Чемпионате Европы.

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