Спасатели Приозерска спасли рыбака, потерявшегося на озере Отрадное

Спасатели Ленинградской области продолжают спасать рыбаков, которые застряли на местных водоемах и озерах.

В среду днем, 19 июля, поисково-спасательный отряд Приозерска получил тревожную информацию о пропаже мужчины, который отправился на рыбалку на озеро Отрадное на надувной лодке с мотором, но не вернулся вовремя. Не теряя времени, спасатели немедленно приступили к поисковым операциям. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.

Спустя некоторое время интенсивных поисковых работ, спасатели обнаружили рыбака, дрейфующего на водной глади. Они оперативно доставили его на берег, обеспечив безопасность и благополучное окончание этого инцидента.

В ходе беседы с пострадавшим стало ясно, что основной причиной его затруднений стала нехватка топлива для мотора.

Несчастный случай подчеркивает важность предосторожности и основных мер безопасности при выходе на воду.

Ранее сообщалось, что областные спасатели продолжают патрулирования популярных водоемов

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти