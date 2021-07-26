Спасатели Приозерска спасли рыбака, потерявшегося на озере Отрадное

В среду днем, 19 июля, поисково-спасательный отряд Приозерска получил тревожную информацию о пропаже мужчины, который отправился на рыбалку на озеро Отрадное на надувной лодке с мотором, но не вернулся вовремя. Не теряя времени, спасатели немедленно приступили к поисковым операциям. Об этом сообщили в пресс-службе Аварийно-спасательной службы Ленобласти.
Спустя некоторое время интенсивных поисковых работ, спасатели обнаружили рыбака, дрейфующего на водной глади. Они оперативно доставили его на берег, обеспечив безопасность и благополучное окончание этого инцидента.
В ходе беседы с пострадавшим стало ясно, что основной причиной его затруднений стала нехватка топлива для мотора.
Несчастный случай подчеркивает важность предосторожности и основных мер безопасности при выходе на воду.
Ранее сообщалось, что областные спасатели продолжают патрулирования популярных водоемов
Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти
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