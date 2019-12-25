67 человек заразились COVID-19 в Ленобласти

Теперь в регионе 1500 человек с подтвержденным диагнозом.

По данным оперштаба, в Ленобласти 67 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь в регионе 1500 человек с подтвержденным диагнозом.

В Петербурге также заразились 414 человек.

За последние сутки в России выявлено 11 012 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 4674 — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Летальных исходов 88, выздоровели 2390 человек.

Ранее мы сообщили, что ещё у 414 человек выявлен коронавирус в Петербурге.

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