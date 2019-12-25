Ещё у 414 человек выявлен коронавирус в Петербурге

Теперь в городе 7404 случаев заражения.

По состоянию на 10 мая, в Петербурге зафиксировано 414 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь в городе 7404 заболевших.

При этом умерли 53 человека, выздоровели 1674.

За последние сутки в Петербурге обследовано на коронавирус 9182 человека. На карантине находится 3960 человек. Из них 186 — в обсерваторе, 991 — на самоизоляции, 2783 — контактные.

Всего в стране выявлено за все время с начала эпидемии 209 688 заболевших в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 34 306 человек.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге продлили ограничительные меры.

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