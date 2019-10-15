На трассе Москва-Петербург столкнулись грузовики. Погибли два человека

Один из водителей получил тяжелые травмы.

Утром 15 октября на скоростной трассе М-11 в Вышневолоцком районе Тверской области произошло серьезное ДТП. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона, на 301-м км столкнулись два грузовика. В результате ДТП погибли два человека, еще один получил тяжелые травмы.

Инцидент произошел в 05:33 мск. На трассе столкнулись грузовые автомобили Iveco и Freightliner. В Iveco погибли двое пассажиров: мужчина и женщина, также серьезно пострадал водитель.

После этого на том же участке дороги столкнулись еще два грузовика Isuzu и DAF с полуприцепом. В результате аварии один из водителей получил легкие травмы. На месте ЧП работали 19 пожарных, ГИБДД и медиков, а также 6 единиц техники.

Ранее мы писали, что один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на Скандинавском шоссе.

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