Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП на Скандинавском шоссе

Водитель микроавтобуса не справился с управлением на скользкой дороге.

Днем 15 октября в Курортном районе Петербурга произошло смертельное ДТП. На Скандинавском шоссе, в 5 км от ЗСД перевернулся микроавтобус марки Peugeot. В результате происшествия один человек погиб, еще семеро пострадали. Об этом сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти.

Авария произошла в 9:03 по пути в Выборг. Известно, что микроавтобусом управлял 32-летний мужчина. Водитель не справился с управлением на скользкой дороге и попал в ДТП. В результате автомобиль съехал с дороги, врезался в столб и перевернулся в кювет. Один человек погиб на месте происшествия, четверых госпитализировали в тяжелом состоянии, еще трое – получили легкие травмы.

По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что тройное ДТП на Галстяна спровоцировало пробку.

Фото: отдел пропаганды УГИБДД по городу и Ленобласти