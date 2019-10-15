Тройное ДТП на Галстяна спровоцировало пробку

Движение затруднено из-за столкнувшихся иномарок и автобуса.

Утром 15 октября в Московском районе Петербурга произошло серьезное ДТП. На пересечении улиц Галстяна и Варшавской столкнулись две иномарки и автобус. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

На записи видно, что автомобили получили серьезные повреждения в ДТП. Один из них вылетел на тротуар и врезался в светофор. На месте аварии начинает скапливаться пробка из-за автобуса, который стоит по центру дороги. Информации о состоянии водителей нет.

Ранее мы писали, что на Петергофском шоссе произошло массовое ДТП.

Видео: Piter.TV